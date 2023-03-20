СМИ сообщили об ажиотажном спросе на получение виз в Китай
Ажиотажный спрос на получение виз наблюдается в визовых центрах Китая в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам замглавы визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, свободные слоты на получение документов были выбраны за два дня.
«По состоянию на 17 марта в Москве ближайшая свободная дата на подачу документов — 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля», — указано в материале.
Как отмечают на рынке, наибольшим спросом пользуются деловые визы. Также спрос на поездки в Китай вырос среди самостоятельных туристов.
Кроме того, туроператоры сообщают о высоком интересе к организованным турам в КНР, продажи которых могут начать после старта программы безвизового группового обмена для тургрупп. После решения этого вопроса поток туристов в Китай может увеличиться на 40% по сравнению с допандемийным уровнем.
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