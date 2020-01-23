СМИ сообщили о запуске финансового оздоровления ключевых предприятий ОПК

23 января 202021:20

В России начался процесс оздоровления ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, уже приняты официальные документы, в которых определены сроки и объемы поддержки предприятий. Также агентству пуск работ по расчистке долгов компаний подтвердил источник в одном из крупнейших оборонных предприятий.

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