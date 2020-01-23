СМИ сообщили о запуске финансового оздоровления ключевых предприятий ОПК
23 января 202021:20
В России начался процесс оздоровления ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, уже приняты официальные документы, в которых определены сроки и объемы поддержки предприятий. Также агентству пуск работ по расчистке долгов компаний подтвердил источник в одном из крупнейших оборонных предприятий.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Китае зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами эпицентра
- Песков рассказал о еврейской бабушке в доме Путина
- AliExpress: Посылки из Китая безопасны для россиян
- Елизавета II подписала билль о Brexit
- Кремль ждет реакции на идею Путина о встрече лидеров «пятерки» СБ ООН