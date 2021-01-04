СМИ сообщили о возможном тотальном локдауне в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявит о полном локдауне, сообщает The Sun.

По данным издания, премьер сообщит о введении ограничений в ходе экстренного обращения к нации в 20:00 по местному времени.

Кроме того, телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединённого Королевства намерены объявить о пятом уровне угрозы из-за пандемии COVID-19. Это означает, что здравоохранение государства подвержено риску перегрузки.

Между тем, за последние сутки Великобритания обновила антирекорд по суточному приросту заражений COVID-19. В стране выявлено 58 784 случая заболевания.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Британии зафиксировано 2 713 563 случаев заражения, 75 431 пациент скончались.

