СМИ сообщили о возможной отставке замглавы Минтранса после взрыва на Крымском мосту

Заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов намерен уйти в отставку после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

СК подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту

Суханов курирует вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, отмечает Ura.ru.

По данным РБК, замглавы Минтранса решил покинуть свой пост из-за взрыва, произошедшего на переправе 8 октября. Об отставке Суханова может быть объявлено до конца текущей недели. Вместе с тем источники отмечают, что процесс может затянуться или «переиграться».

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, в результате загорелись несколько цистерн с топливом, которые проходили в это время по железнодорожной части моста. Два автомобильных пролета были частично разрушены. Позже ФСБ установила, что организатором взрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаМинтрансТерактКрымский Мост
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