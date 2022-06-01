Российские кинотеатры начнут показывать отечественные сериалы

Показы стартуют с 9 июня. Так, российские зрители увидят киноверсию сериала «Два холма» от видеосервиса Start, а другие стриминги — Okko, Premier и Kion — планируют выпустить на большой экран оригинальные сериалы.

Как отметил генеральный продюсер студии Yellow, Black & White Эдуард Илоян, кинопоказы сериала — новый формат дистрибуции оригинального контента. По мнению эксперта, сейчас отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать кинозалы, «разнообразив и наполнив их репертуар».

В свою очередь, президент киносети «Каро» Ольга Зинякова рассказала, что новые форматы в программах кинотеатров связаны с дефицитом контента. Зинякова отметила, что наиболее популярны у зрителей будут комедийные проекты.

«Сейчас зрители идут в кинотеатр за позитивом, поэтому комедия будет работать лучше», — считает президент «Каро».

