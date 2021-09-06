СМИ сообщили о сложностях с продлением COVID-сертификатов в Москве

Москвичи пожаловались на проблемы с продлением цифровых сертификатов после повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

О сложностях с COVID-сертификатом рассказала газете сотрудница одной из IT-компаний. По словам собеседницы «Коммерсанта», она неоднократно обращалась в поддержку Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), однако сертификат продлили только через три недели. По словам женщины, у ее коллег в Санкт-Петербурге не возникло проблем с продлением документа, пишет Ura.ru.

Как отмечает издание, без обновления срока действия COVID-сертификата горожане не могут получить бонусы от работодателей или посетить страны, требующие действующего в течение полугода сертификата.

В ЕМИАС «Коммерсанту» подтвердили, что сейчас сроки действия сертификатов в случае ревакцинации не обновляются, однако в ближайшее время условия продления могут пересмотреть.

Аналитики отмечают, что причиной неполадок может быть совместимость используемые в процессе информационных систем, сообщает телеканал «360».

