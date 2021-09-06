СМИ сообщили о сложностях с продлением COVID-сертификатов в Москве
Москвичи пожаловались на проблемы с продлением цифровых сертификатов после повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Коммерсантъ».
О сложностях с COVID-сертификатом рассказала газете сотрудница одной из IT-компаний. По словам собеседницы «Коммерсанта», она неоднократно обращалась в поддержку Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), однако сертификат продлили только через три недели. По словам женщины, у ее коллег в Санкт-Петербурге не возникло проблем с продлением документа, пишет Ura.ru.
Как отмечает издание, без обновления срока действия COVID-сертификата горожане не могут получить бонусы от работодателей или посетить страны, требующие действующего в течение полугода сертификата.
В ЕМИАС «Коммерсанту» подтвердили, что сейчас сроки действия сертификатов в случае ревакцинации не обновляются, однако в ближайшее время условия продления могут пересмотреть.
Аналитики отмечают, что причиной неполадок может быть совместимость используемые в процессе информационных систем, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 645 / сут.
Умерли
187 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+15 256 / сут.
- СМИ сообщили о сложностях с продлением COVID-сертификатов в Москве
- Синоптики зафиксировали заморозки в 12 регионах европейской части России
- Генпрокурор России предложил приравнять оправдание и пропаганду нацизма к экстремизму
- СМИ: Афганский вице-президент Салех уехал из Панджшера в Таджикистан
- Инфекционист рассказал о повышении заболеваемости COVID-19 среди детей в 26 раз
- Силы сопротивления опровергли заявление талибов о взятии Панджшера
- Рар: Суровая зима заставит европейцев отказаться от требований к «Северному потоку — 2»
- Сергунина: На ВДНХ в День города пройдет чемпионат по управлению дронами
- СМИ: Талибы пригласили Россию на мероприятие по случаю объявления состава правительства Афганистана
- В Госдуме предложили вернуть переход на зимнее и летнее время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru