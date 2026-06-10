Платформу Roblox разблокировали в России

Платформа Roblox снова стала доступна для пользователей из России. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщает RT.

Мизулина обеспокоилась блокировкой Roblox

В ведомстве указали, что компания «полностью выполнила требования российского законодательства» в отношении обеспечения безопасности пользователей

«Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей... также обязалась в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента», - говорится в сообщении.

Ранее Минцифры и Роскомнадзор обратились к правоохранительным органам с просьбой поддержать снятие ограничений с Roblox. В министерстве указали, что разработчики платформы гарантировали соблюдение российских законов.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что после этого Roblox «разблокируют в течение нескольких дней».

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ФОТО: ТАСС
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