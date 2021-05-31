СМИ сообщили о продлении ограничения авиасообщения между Россией и Турцией

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники, близкие к оперштабу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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На данный момент запрет на полеты в Турцию действует до 1 июня.

Россия с 15 апреля ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за вспышки COVID-19. Число рейсов на взаимной основе сократили до двух в неделю.

Ранее СМИ сообщали, что ограничение авиасообщения с Турцией может быть продлено до 30 июня. Однако в оперативном штабе отметили, что решение об этом пока не принято.

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ТЕГИ:АвиасообщениеТурцияРоссия
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