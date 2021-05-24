Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
Турция предложила России возобновить в первую очередь полеты в курортные регионы. Об этом РИА Новости заявил глава Минтуризма страны Мехмет Эрсой.
На прошлой неделе в Министерстве культуры и туризма Турции заявили, что согласованной даты возобновления авиасообщения между Турцией и Россией пока нет.
Россия приостановила авиасообщение для своих граждан в Турцию с 15 апреля по 1 июня на фоне растущего числа заболеваний коронавирусом в республике, передает РИА ФАН. В стране в середине апреля ежедневно фиксировалось порядка 50-60 тысяч новых случаев заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 951 / сут.
Умерли
118 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 297 / сут.
- Латвийская авиакомпания airBaltic прекратит полеты над Белоруссией
- Чечня, Тува и Ингушетия возглавили Демографический рейтинг регионов РФ
- Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
- В Генпрокуратуре заявили, что интернет все чаще используется для сбыта наркотиков
- Литва начала расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
- Площадь лесных пожаров в Югре увеличилась почти в 10 раз
- Названы самые востребованные в России профессии
- Украина предложила изменить правила Евровидения из-за России
- Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь больным COVID-19
- Главреда Baza задержала полиция
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru