Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

На прошлой неделе в Министерстве культуры и туризма Турции заявили, что согласованной даты возобновления авиасообщения между Турцией и Россией пока нет.

Россия приостановила авиасообщение для своих граждан в Турцию с 15 апреля по 1 июня на фоне растущего числа заболеваний коронавирусом в республике, передает РИА ФАН. В стране в середине апреля ежедневно фиксировалось порядка 50-60 тысяч новых случаев заболевания.

