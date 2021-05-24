Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

Турция предложила России возобновить в первую очередь полеты в курортные регионы. Об этом РИА Новости заявил глава Минтуризма страны Мехмет Эрсой.

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На прошлой неделе в Министерстве культуры и туризма Турции заявили, что согласованной даты возобновления авиасообщения между Турцией и Россией пока нет.

Россия приостановила авиасообщение для своих граждан в Турцию с 15 апреля по 1 июня на фоне растущего числа заболеваний коронавирусом в республике, передает РИА ФАН. В стране в середине апреля ежедневно фиксировалось порядка 50-60 тысяч новых случаев заболевания.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиасообщениеКурортыТурция
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