СМИ сообщили о проблемах с ремонтом техники Bosch в России
Нехватка комплектующих для ремонта бытовой техники ряда европейских брендов, в том числе Bosch, зафиксирована в России. Об этом пишут Известия.
По данным издания, в стране сложно найти электронные блоки управления для стиральных и посудомоечных машин. Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, проблемы с поставкой электроники касаются не только Bosch, но и других марок, в частности, Siemens. Детали для техники привозили в РФ с европейских заводов, теперь устройства и комплектующие ввозят по параллельному импорту.
В Минпромторге сообщили, что данных от торговых сетей или поставщиков о дефиците комплектующих не поступало. При этом ведомству известно о периодически возникающих логистических сложностях с поставками запчастей на фоне санкций. По данным Минпромторга, эти вопросы решаются.
Ранее СМИ сообщили, что импортная бытовая техника может подорожать на 10-12% из-за поставок в обход Казахстана, напоминает РИА ФАН.
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