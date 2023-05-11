СМИ сообщили о проблемах с ремонтом техники Bosch в России

По данным издания, в стране сложно найти электронные блоки управления для стиральных и посудомоечных машин. Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, проблемы с поставкой электроники касаются не только Bosch, но и других марок, в частности, Siemens. Детали для техники привозили в РФ с европейских заводов, теперь устройства и комплектующие ввозят по параллельному импорту.

В Минпромторге сообщили, что данных от торговых сетей или поставщиков о дефиците комплектующих не поступало. При этом ведомству известно о периодически возникающих логистических сложностях с поставками запчастей на фоне санкций. По данным Минпромторга, эти вопросы решаются.

Ранее СМИ сообщили, что импортная бытовая техника может подорожать на 10-12% из-за поставок в обход Казахстана, напоминает РИА ФАН.

