СМИ: Цены на иностранную бытовую технику в России увеличатся на 10-12%

Цены на иностранную бытовую технику в России вырастут на 10-12 процентов из-за необходимости поставлять продукцию в обход Казахстана. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Власти республики ужесточили контроль за поставками электроники, запустив в апреле систему мониторинга импортируемых в РФ товаров.

«Сейчас еще есть возможности провозить продукцию ... но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок», — отметил гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Поставщики ищут другие каналы поставок, в частности, через Китай, Киргизию и Объединенные Арабские Эмираты, пишет РИА ФАН.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отмечает, что при полном прекращении транзита Казахстаном поставлять в РФ технику для рынка Евразийского экономического союза будет невыгодно.

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ФОТО: РИА Новости
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