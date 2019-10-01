СМИ сообщили о предстоящих сокращениях в ГИБДД
Штат региональных управлений Госавтоинспекции России будет сокращен на две тысячи сотрудников, сообщает «Коммерсант». Об этом якобы свидетельствует приказ МВД от 24 сентября.
Сильнее всего сокращения затронут Свердловскую область (175 штатных единиц), Новосибирскую область – 99, в Приморье – 73, в Татарстане – 47, сообщает Ura.ru. А вот Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Севастополь сокращения не коснутся.
При этом в целом по стране некомплект в ГИБДД составляет 5200 сотрудников, в Москве не хватает 815 сотрудников.
В начале 2018 года в ГИБДД уже проводились сокращения. Тогда были уволены 5 тысяч сотрудников, такое же число вакансий было урезано.
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