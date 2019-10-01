СМИ сообщили о предстоящих сокращениях в ГИБДД

Сильнее всего сокращения затронут Свердловскую область (175 штатных единиц), Новосибирскую область – 99, в Приморье – 73, в Татарстане – 47, сообщает Ura.ru. А вот Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Севастополь сокращения не коснутся.

При этом в целом по стране некомплект в ГИБДД составляет 5200 сотрудников, в Москве не хватает 815 сотрудников.

В начале 2018 года в ГИБДД уже проводились сокращения. Тогда были уволены 5 тысяч сотрудников, такое же число вакансий было урезано.

