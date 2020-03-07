СМИ: Тиньков потерял 400 миллионов долларов

Российский бизнесмен Олег Тиньков потерял 400 миллионов долларов за прошедшую пятницу. Об этом информирует Forbes.

По данным издания, стоимость депозитарных расписок компании TCS Group, которая также принадлежит Тинькову, снизилась на 22,9 процента и составила 17 долларов. Отмечается, также, что в течение дня котировки TCS Group на Лондонской бирже падали до 14,86 доллара.