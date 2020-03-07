СМИ: Тиньков потерял 400 миллионов долларов
Российский бизнесмен Олег Тиньков потерял 400 миллионов долларов за прошедшую пятницу. Об этом информирует Forbes.
По данным издания, стоимость депозитарных расписок компании TCS Group, которая также принадлежит Тинькову, снизилась на 22,9 процента и составила 17 долларов. Отмечается, также, что в течение дня котировки TCS Group на Лондонской бирже падали до 14,86 доллара.
Forbes считает, что состояние Тинькова после снижения стоимости акций компании сократилось до 2,1 миллиарда.
Причиной таких потерь издание называет заявление Тинькова о выявленной у него острой формы лейкемии, а также обвинений властей США в адрес бизнесмена в подаче ложных налоговых сведений.
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