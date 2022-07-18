СМИ сообщили о полуторамесячных очередях в европейских визовых центрах в России
Сложности в получении шенгенских виз через визовые центры европейских стран возникли у россиян, в некоторых случаях получения документов приходится ждать в течение полутора месяцев. Об этом пишет РБК.
По словам генерального директора фирмы «Да Турс» Лилии Феоктистовой, очереди на получение французской визы придется ожидать месяц-полтора. При этом туристам стала недоступна возможность подать документы через VIP-зал за дополнительную плату, пишет РИА ФАН.
Россияне также столкнулись с проблемами с получением греческих виз. Как сообщил директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин, консульство Греции ввело квоту на прием 150 паспортов в день. Запись туристов на июль уже закрыта, возможность записаться на прием в августе должна появиться в скором времени. Однако, по мнению Гаркушина, квота «быстро разойдется».
В свою очередь, председатель совета директоров туристической компании «Вип Сервис» Дмитрий Горин указал, что спрос на получение визы активизировался в этом году, когда часть стран стали отменять ковидные ограничения, а туристы решили продлить истекшие визы. Окна для записи в визовых центрах закончились на фоне повышенного спроса.
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