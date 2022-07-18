СМИ сообщили о полуторамесячных очередях в европейских визовых центрах в России

Сложности в получении шенгенских виз через визовые центры европейских стран возникли у россиян, в некоторых случаях получения документов приходится ждать в течение полутора месяцев. Об этом пишет РБК.

По словам генерального директора фирмы «Да Турс» Лилии Феоктистовой, очереди на получение французской визы придется ожидать месяц-полтора. При этом туристам стала недоступна возможность подать документы через VIP-зал за дополнительную плату, пишет РИА ФАН.