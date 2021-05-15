СМИ сообщили о начале переговоров Канады и США об открытии границы

Представители Канады и США начали переговоры о снятии введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на канадско-американской границе, сообщает телеканал CBC.

По данным СМИ, пока в переговорах не участвуют политики, принимающие окончательное решение. Как отметил источник CBC, в ближайшее время ограничения по COVID-19 сняты не будут, однако есть надежда на их отмену летом.

Граница США и Канады была закрыта в марте 2020 года. Гражданам двух стран запретили все необязательные, в том числе туристические, поездки. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщал, что ограничения будут действовать до тех пор, пока страны не будут уверены в безопасности обычного режима передвижения граждан.

