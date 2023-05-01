СМИ сообщили о госпитализации Евгения Петросяна
Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали в Москве, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, юмористу стало плохо в его квартире в центре Москвы. Жена 77-летнего артиста вызвала скорую.
В беседе с ТАСС Петросян опроверг сообщения о госпитализации. По его словам, он проходит плановое обследование.
«Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники», - рассказал он.
В воскресенье, 30 апреля, в возрасте 85 лет скончался модельер, народный художник Вячеслав Зайцев. Накануне его доставили в Щелковскую больницу с желудочным кровотечением, передает «Радиоточка НСН».
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