СМИ сообщили о госпитализации Евгения Петросяна

По данным издания, юмористу стало плохо в его квартире в центре Москвы. Жена 77-летнего артиста вызвала скорую.

В беседе с ТАСС Петросян опроверг сообщения о госпитализации. По его словам, он проходит плановое обследование.

«Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники», - рассказал он.

В воскресенье, 30 апреля, в возрасте 85 лет скончался модельер, народный художник Вячеслав Зайцев. Накануне его доставили в Щелковскую больницу с желудочным кровотечением, передает «Радиоточка НСН».

