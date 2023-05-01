«МК»: В Москве скончалась вдова поэта-песенника Леонида Дербенева
Вдова поэта-песенника Леонида Дербенева Вера Ивановна умерла в Москве на 89-м году жизни, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на близких семьи.
В сообщении говорится, что несколько дней назад женщину госпитализировали в ковидное отделение, однако врачи оказались бессильны - после наступившего улучшение состояние вдовы усугубилось и она скончалась.
По информации издания Веру Дербеневу похоронят рядом с мужем на Востряковском кладбище в Москве. Похороны пройдут 4 мая.
Ранее на Миусском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту РФ, профессору ГИТИСа Валерию Гаркалину, который умер в 2021 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru