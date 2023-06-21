«Единая Россия» опровергла сообщения о ранении Турчака

Пресс-служба партии опровергла сообщения о его ранении. Подобная информация распространилась в ряде Telegram-каналов.

Турчак ранее заявил, что работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами. Он напомнил, что меры приняли еще осенью 2022 года, отмечает «Радиоточка НСН».

