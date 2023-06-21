«Единая Россия» опровергла сообщения о ранении Турчака
21 июня 202320:32
В «Единой России» прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о ранении секретаря Генсовета партии, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, сообщает РИА Новости.
Пресс-служба партии опровергла сообщения о его ранении. Подобная информация распространилась в ряде Telegram-каналов.
Турчак ранее заявил, что работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами. Он напомнил, что меры приняли еще осенью 2022 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru