«Единая Россия» опровергла сообщения о ранении Турчака

В «Единой России» прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о ранении секретаря Генсовета партии, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, сообщает РИА Новости.

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Пресс-служба партии опровергла сообщения о его ранении. Подобная информация распространилась в ряде Telegram-каналов.

Турчак ранее заявил, что работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами. Он напомнил, что меры приняли еще осенью 2022 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Единая РоссияАндрей Турчак

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