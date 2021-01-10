СМИ сообщают об усилении охраны Бундестага на фоне штурма Конгресса США

По словам Шойбле, «земельная полиция Берлина уже усилила присутствие в районе здания» парламента. Он также попросил МИД ФРГ представить доклад о событиях в Вашингтоне, чтобы затем с представителями властей всех уровней обсудить новые меры безопасности, которые необходимо предпринять для защиты Бундестага, пишет издание.

Вопрос усиления охраны Бундестага возник после акций противников усиления мер борьбы с коронавирусом в августе 2020 года. Тогда активисты смогли преодолеть ограду здания и забраться на ступени немецкого парламента, напоминает ТАСС.

Напомним, в среду, 6 января, во время утверждения голосов выборщиков на совместном заседании Конгресса США в Капитолий ворвались сторонники Трампа. Пятеро человек, включая сотрудника полиции, погибли. Позже стало известно, что неизвестные заложили бомбы в кабинетах конгрессменов от Республиканской и Демократической партии. Также взрывное устройство было обнаружено в одном из холодильников. Накануне в двух кварталах от Капитолия обнаружили частный пикап с самодельными бомбами и оружием. Владелец задержан. Его обвиняют в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и нарушении правил ношения пистолета.

