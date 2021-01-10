СМИ сообщают об усилении охраны Бундестага на фоне штурма Конгресса США
В Берлине местная полиция усилила охрану Бундестага после штурма американского Конгресса. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на письмо председателя парламента Германии Вольфганг Шойбле депутатам.
По словам Шойбле, «земельная полиция Берлина уже усилила присутствие в районе здания» парламента. Он также попросил МИД ФРГ представить доклад о событиях в Вашингтоне, чтобы затем с представителями властей всех уровней обсудить новые меры безопасности, которые необходимо предпринять для защиты Бундестага, пишет издание.
Вопрос усиления охраны Бундестага возник после акций противников усиления мер борьбы с коронавирусом в августе 2020 года. Тогда активисты смогли преодолеть ограду здания и забраться на ступени немецкого парламента, напоминает ТАСС.
Напомним, в среду, 6 января, во время утверждения голосов выборщиков на совместном заседании Конгресса США в Капитолий ворвались сторонники Трампа. Пятеро человек, включая сотрудника полиции, погибли. Позже стало известно, что неизвестные заложили бомбы в кабинетах конгрессменов от Республиканской и Демократической партии. Также взрывное устройство было обнаружено в одном из холодильников. Накануне в двух кварталах от Капитолия обнаружили частный пикап с самодельными бомбами и оружием. Владелец задержан. Его обвиняют в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и нарушении правил ношения пистолета.
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