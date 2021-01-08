ФБР объявила о вознаграждении за информацию об установивших бомбы в Капитолии

Федеральное бюро расследований США пообещало выплатить до 50 тысяч долларов тем, кто поделится информацией о злоумышленниках, установивших взрывные устройства в штаб-квартирах республиканцев и демократов в Вашингтоне в день массовых беспорядков, сообщается в Twitter ведомства.

В распоряжении правоохранителей оказался кадр с камер видеонаблюдения с подозреваемым в серой кофте.