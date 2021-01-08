ФБР объявила о вознаграждении за информацию об установивших бомбы в Капитолии
Федеральное бюро расследований США пообещало выплатить до 50 тысяч долларов тем, кто поделится информацией о злоумышленниках, установивших взрывные устройства в штаб-квартирах республиканцев и демократов в Вашингтоне в день массовых беспорядков, сообщается в Twitter ведомства.
В распоряжении правоохранителей оказался кадр с камер видеонаблюдения с подозреваемым в серой кофте.
#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021
Во время утверждения голосов выборщиков на совместном заседании Конгресса США, в Капитолий ворвались сторонники Трампа. Пятеро человек, включая сотрудника полиции, погибли. Позже стало известно, что неизвестные заложили бомбы в кабинетах конгрессменов от Республиканской и Демократической партии. Также взрывное устройство было обнаружено в одном из холодильников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru