СМИ сообщают о сокращениях российских пилотов в Китае

Авиакомпании Китая начали увольнять российских пилотов. Ситуация связана с сокращением числа летных экипажей. В компаниях China Southern Airlines и Hainan Airlines в ближайшее время планируется досрочно расторгнуть контракты с более чем сотней российских летчиков.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 - China Southern Airlines», - пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к летному составу авиакомпаний.