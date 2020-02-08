СМИ сообщают о сокращениях российских пилотов в Китае

8 февраля 202013:30

Авиакомпании Китая начали увольнять российских пилотов. Ситуация связана с сокращением числа летных экипажей. В компаниях China Southern Airlines и Hainan Airlines в ближайшее время планируется досрочно расторгнуть контракты с более чем сотней российских летчиков.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 - China Southern Airlines», - пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к летному составу авиакомпаний.

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Причиной сокращений называют вынужденный простой без выплат. Уточняется, что увольнения коснутся всего штата иностранного летного состава.

Официальной реакции от авиакомпаний Hainan Airlines и China Southern Airlines не поступало.

Ранее президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов рассказал в эфире НСН о действиях Росавиации, вынуждающих пилотов искать работу за рубежом. Собеседник НСН рассказал о проблемах в училищах, где готовят пилотов. Среди них сокращение образовательных заведений, недофинансирование, низкая мотивация преподавательского состава, неподходящие самолеты для обучения.

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ФОТО: flickr/Ronald Sarayudej
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