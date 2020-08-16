СМИ сообщают о смерти внука Нурсултана Назарбаева

Причины смерти молодого человека устанавливают. Отдельные издания заявляют о возможной остановке сердца.

Родителями Айсултана Назарбаева была дочь бывшего лидера Казахстана Дарига Назарбаева и уже умерший Рахат Алиев. После попытки покончить собой в 2019 году Айсултану Назарбаеву прописали лечение от наркозависимости - 20 сессий у нарколога.

