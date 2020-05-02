Куда и зачем уйдет Дрига Назарбаева после отставки из верхней палаты парламента Казахстана?
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин обратил внимание НСН на усиление позиции президента Токаева в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении депутатских полномочий председателя Сената Дариги Назарбаевой – дочери первого главы республики Нурсултана Назарбаева. Токаев через соцсети выразил благодарность Назарбаевой за плодотворную работу в качестве спикера верхней палаты парламента.
Дариге Назарбаевой 56 лет, она старшая дочерь Нурсултана Назарбаева, который сейчас имеет статус лидера нации. Казахстанские политологи отмечают, что смещение Назарбаевой с поста спикера Сената отражает напряженную ситуацию внутри политической элиты республики.
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин отметил в эфире НСН отсутствие официальной формулировки отставки Дариги Назарбаевой.
«Не названа причина, по которой произошла отставка. Не известно, куда уйдет Дарига Нурсултановна. Не думаю, что на пенсию. Она не настолько пожилой человек. Учитывая ее амбиции и команду, предполагать, что ее уберут из власти куда-то, будет слишком неоправданно. Кто придет на ее место? От персонального выбора человека во многом будет зависеть дальнейший политический процесс. Потому что, по Конституции Казахстана, если президент не сможет выполнять свои обязанности, его место занимает глава верхней палаты парламента. Если он не может – то глава нижней палаты, а затем – премьер-министр. И самое главное. Мы не видим реакции отца (первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – прим. НСН). То, что политологи называют в Казахстане обобщенно «библиотека». Позиция корды, официальной власти, аппарата президента, хотя и куце, но озвучена через соцсети и указ об отставке. Позиции библиотеки и лично Нурсултана Назарбаева еще нет. Как только она появится, многое прояснится», - заявил эксперт.
При этом Андрей Грозин считает, что власть в Казахстане начала меняться. Второй президент страны Касым-Жомарт Токаев, временный статус которого подчеркивался созданной предшественником архитектурой управления, начинает демонстрировать свою усиливающуюся позицию.
«Если бы Токаев не смог выполнять свои обязательства, его полномочия перешли бы к главе верхней палаты парламента, то есть дочери первого президента – Дариге Назарбаевой. Это был механизм из ряда прочих, которыми обставляли второго президента республики. Начиная от заранее поднятого статуса Совета безопасности во главе с первым президентом, механизма управления партией власти, которым тоже руководит Нурсултан Назарбаев, и ряда других. Это позволяло наблюдателям говорить о Токаеве как о неполновластном президенте. Этих разговоров стало заметно меньше. Тенденция последнего года казахской власти выражается простой формулой: Назарбаева становится все меньше, Токаева становится все больше. Сейчас у Токаева, который набрался политического опыта, потребности в том, чтобы был дополнительный механизм политической страховки, нет», - считает собеседник НСН.
Ранее НСН писала о политических тенденциях, которые были заложены при смене власти в Казахстане. Россия рассчитывает, что при смене руководства Казахстана будет обеспечена преемственность власти, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Нурсултан Назарбаев является одним из инициаторов продвинутой интеграции между Россией и Казахстаном, а также автором ЕврАзЭС - проекта, который развивается очень успешно, «благодаря в том числе его прямой и непосредственной поддержке».
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