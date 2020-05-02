Куда и зачем уйдет Дрига Назарбаева после отставки из верхней палаты парламента Казахстана?

При этом Андрей Грозин считает, что власть в Казахстане начала меняться. Второй президент страны Касым-Жомарт Токаев, временный статус которого подчеркивался созданной предшественником архитектурой управления, начинает демонстрировать свою усиливающуюся позицию.

«Если бы Токаев не смог выполнять свои обязательства, его полномочия перешли бы к главе верхней палаты парламента, то есть дочери первого президента – Дариге Назарбаевой. Это был механизм из ряда прочих, которыми обставляли второго президента республики. Начиная от заранее поднятого статуса Совета безопасности во главе с первым президентом, механизма управления партией власти, которым тоже руководит Нурсултан Назарбаев, и ряда других. Это позволяло наблюдателям говорить о Токаеве как о неполновластном президенте. Этих разговоров стало заметно меньше. Тенденция последнего года казахской власти выражается простой формулой: Назарбаева становится все меньше, Токаева становится все больше. Сейчас у Токаева, который набрался политического опыта, потребности в том, чтобы был дополнительный механизм политической страховки, нет», - считает собеседник НСН.

Ранее НСН писала о политических тенденциях, которые были заложены при смене власти в Казахстане. Россия рассчитывает, что при смене руководства Казахстана будет обеспечена преемственность власти, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Нурсултан Назарбаев является одним из инициаторов продвинутой интеграции между Россией и Казахстаном, а также автором ЕврАзЭС - проекта, который развивается очень успешно, «благодаря в том числе его прямой и непосредственной поддержке».

