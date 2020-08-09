СМИ сообщают о подготовке новой акции протеста в Бейруте

В центре Бейрута снова начали собираться протестующие. По сообщению телеканала Al Arabiya, призывы к новой акции появились утром в соцсетях.

Число пострадавших в столкновениях демонстрантов с силовиками в Бейруте выросло до 728

Среди гражданских есть и «отставные офицеры», сообщает телеканал. Отмечается, что около правительственных учреждений, а также по маршруту следования шествия полиция и армия выставили дежурные посты, отмечает ТАСС.

Накануне, в субботу состоялся антиправительственный митинг, переросший в беспорядки. К политической акции призывал ранее лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Ливанцы обвиняли власти в коррупции и халатности, из-за которых, по их мнению, произошел взрыв в бейрутском порту 4 августа. По официальным данным погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

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Фото: twitter.com/nktpnd
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