Число пострадавших в столкновениях демонстрантов с силовиками в Бейруте выросло до 728
Число пострадавших в ходе антиправительственных протестов в Бейруте увеличилось за сутки боле, чем в 11 раз – с 60 до 728 человек. Об этом 9 августа информирует телеканал Al Jazeera.
Накануне было известно о 60 пострадавших, к вечеру – о 490.
Известно, что минимум 14 журналистов и других работников СМИ пережили нападения во время освещения протестов в Бейруте.
По данным главного управления общей безопасности Ливана, со стороны силовиков также есть пострадавшие. Их 70 человек, один сотрудник погиб.
Антиправительственные волнения начались в Бейруте после взрыва в порту столицы. Люди убеждены, что трагедия произошла из-за халатности властей, они требуют отставки действующего кабмина и реформ. Многотысячный митинг завершился стычками демонстрантов и полиции. Силовики применили слезоточивый газ в ответ на камни. Митингующие заняли здание МИД Ливана, министерств экономики и энергетики, которые позже освободили военные.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru