Число пострадавших в столкновениях демонстрантов с силовиками в Бейруте выросло до 728

Число пострадавших в ходе антиправительственных протестов в Бейруте увеличилось за сутки боле, чем в 11 раз – с 60 до 728 человек. Об этом 9 августа информирует телеканал Al Jazeera.

Накануне было известно о 60 пострадавших, к вечеру – о 490.

Известно, что минимум 14 журналистов и других работников СМИ пережили нападения во время освещения протестов в Бейруте.