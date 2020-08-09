Число пострадавших в столкновениях демонстрантов с силовиками в Бейруте выросло до 728

Число пострадавших в ходе антиправительственных протестов в Бейруте увеличилось за сутки боле, чем в 11 раз – с 60 до 728 человек. Об этом 9 августа информирует телеканал Al Jazeera.

Накануне было известно о 60 пострадавших, к вечеру – о 490.

Известно, что минимум 14 журналистов и других работников СМИ пережили нападения во время освещения протестов в Бейруте.

Армия Ливана освободила от протестующих здания двух министерств в Бейруте

По данным главного управления общей безопасности Ливана, со стороны силовиков также есть пострадавшие. Их 70 человек, один сотрудник погиб.

Антиправительственные волнения начались в Бейруте после взрыва в порту столицы. Люди убеждены, что трагедия произошла из-за халатности властей, они требуют отставки действующего кабмина и реформ. Многотысячный митинг завершился стычками демонстрантов и полиции. Силовики применили слезоточивый газ в ответ на камни. Митингующие заняли здание МИД Ливана, министерств экономики и энергетики, которые позже освободили военные.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:БеспорядкиБейрут
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