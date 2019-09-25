СМИ сообщают, что iPhone 12 будет похож на iPhone 4
В СМИ появились детали дизайна будущей модели iPhone. Как пишет News.ru, ссылаясь на заявление аналитика Apple Минг-Чи Куо, новый гаджет получит дизайн схожий с iPhone 4.
Минг-Чи Куо отметил, что новое устройство оборудуют металлической рамкой с более прямыми углами. Как отмечает издание, iPhone 4 была последней моделью смартфона Apple, которую представил Стив Джобс.
Напомним, традиционно в начале сентября Apple представила свои новинки. Накануне стало известно о презентации компанией Xiaomi нового смартфона стоимостью около 180 тысяч рублей.
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