СМИ сообщают, что iPhone 12 будет похож на iPhone 4

В СМИ появились детали дизайна будущей модели iPhone. Как пишет News.ru, ссылаясь на заявление аналитика Apple Минг-Чи Куо, новый гаджет получит дизайн схожий с iPhone 4.

Минг-Чи Куо отметил, что новое устройство оборудуют металлической рамкой с более прямыми углами. Как отмечает издание, iPhone 4 была последней моделью смартфона Apple, которую представил Стив Джобс.

Напомним, традиционно в начале сентября Apple представила свои новинки. Накануне стало известно о презентации компанией Xiaomi нового смартфона стоимостью около 180 тысяч рублей.



