Xiaomi презентовала новый смартфон стоимостью около 180 тысяч рублей

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон с экраном, занимающем почти всю поверхность гаджета. Как сообщает РИА Новости, цена новинки составит $2800 (около 180 тысяч рублей).

Отмечается, что новый Mi MIX Alpha имеет процессор Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, 12 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель UFS 3.0 на 512 ГБ.

Также смартфон обладает 108-мегапиксельной камерой (12032×9024 точек), ультраширокоугольным объективом в 20 мегапикселей и 12-мегапиксельным телеобъективом. Как пишет агентство, компания не планирует массовое производство этой модели.

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