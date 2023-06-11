СМИ: солиста группы «Звери» требуют проверить на предмет финансирования ВСУ

Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали проверить солиста группы «Звери» Романа Билыка на предмет финансирования украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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По информации издания, активисты обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову. По их мнению, Билык «пытается усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших».

Издание «Фонтанка» ранее сообщило, что выступление «Зверей» на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не состоится. Причиной отмены названа позиция лидера группы относительно спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Официальная страница группы "Звери" в ВКонтакте, фотограф Алина Плинер
ТЕГИ:ВСУАктивистыГенеральная Прокуратура РФ

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