СМИ: солиста группы «Звери» требуют проверить на предмет финансирования ВСУ

По информации издания, активисты обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову. По их мнению, Билык «пытается усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших».

Издание «Фонтанка» ранее сообщило, что выступление «Зверей» на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не состоится. Причиной отмены названа позиция лидера группы относительно спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

