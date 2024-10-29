Директор Ротару: Певица пока не планирует выступать на сцене

Певица, народная артистка СССР София Ротару пока не планирует выходить на сцену. Об этом рассказал директор исполнительницы Сергей Лавров в беседе с корреспондентом Ura.ru.

Отвечая на вопрос об участии Ротару в концерте «Песня года», Лавров отметил, что певица «выступать не будет».

«Но у нее все хорошо. Я с ней созванивался буквально на днях. Был день рождения ее сестры, Аурики Ротару. Я звонил, поздравлял», — поделился Лавров.

София Ротару приостановила концертную деятельность после начала специальной военной операции, 77-летняя артистка ведет закрытый образ жизни и не появляется на публике, пишет 360.ru.

