СМИ: Снятый с рейса «Победы» экс-депутат объяснил свой дебош болезнью

По словам Махсудяна, он отказался пристегиваться и сорвался на бортпроводников, которые попросили его пересесть на другое место, поскольку накануне узнал о своей онкологии. В итоге на мужчину завели административный протокол за «Мелкое хулиганство».

Уточняется, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку авиакомпании за отказ перевозить экс-депутата.

Ранее в аэропорту «Внуково» закуривший около стойки регистрации пассажир нанёс травму одному из сотрудников полиции, передает «Радиоточка НСН».

