СМИ: Снятый с рейса «Победы» экс-депутат объяснил свой дебош болезнью

Бывший депутат Алтайского заксобрания от КПРФ Артак Махсудян, снятый со скандалом с рейса авиакомпании «Победа», объяснил свой дебош в самолёте смертельной болезнью. Об этом он сообщил Life.ru.

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По словам Махсудяна, он отказался пристегиваться и сорвался на бортпроводников, которые попросили его пересесть на другое место, поскольку накануне узнал о своей онкологии. В итоге на мужчину завели административный протокол за «Мелкое хулиганство».

Уточняется, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку авиакомпании за отказ перевозить экс-депутата.

Ранее в аэропорту «Внуково» закуривший около стойки регистрации пассажир нанёс травму одному из сотрудников полиции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:АвиакомпанияДебошАэропорт

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