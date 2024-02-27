СМИ: Снятый с рейса «Победы» экс-депутат объяснил свой дебош болезнью
Бывший депутат Алтайского заксобрания от КПРФ Артак Махсудян, снятый со скандалом с рейса авиакомпании «Победа», объяснил свой дебош в самолёте смертельной болезнью. Об этом он сообщил Life.ru.
По словам Махсудяна, он отказался пристегиваться и сорвался на бортпроводников, которые попросили его пересесть на другое место, поскольку накануне узнал о своей онкологии. В итоге на мужчину завели административный протокол за «Мелкое хулиганство».
Уточняется, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку авиакомпании за отказ перевозить экс-депутата.
Ранее в аэропорту «Внуково» закуривший около стойки регистрации пассажир нанёс травму одному из сотрудников полиции, передает «Радиоточка НСН».
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