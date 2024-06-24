СМИ: Снимок с Земфирой в России оказался фейком

По данным СМИ, обсуждаемое фото было сделано в 2018 году корреспондентом «Экспресс газеты». На нем артистка запечатлена на фоне подъезда, недалеко от ее дома.

Ранее сообщалось, что очевидцы видели Земфиру в очереди на прием к стоматологу в одной из столичных больниц.

Уточняется, что администрация поликлиники, в которой якобы видели исполнительницу, отказалась подтвердить визит певицы из-за врачебной тайны, передает «Радиоточка НСН».

