СМИ: Снимок с Земфирой в России оказался фейком
Фотография, которая якобы подтверждает пребывания Земфиры (признана в РФ иноагентом) в Москве, оказалась фейковой, сообщает издание «Страсти».
По данным СМИ, обсуждаемое фото было сделано в 2018 году корреспондентом «Экспресс газеты». На нем артистка запечатлена на фоне подъезда, недалеко от ее дома.
Ранее сообщалось, что очевидцы видели Земфиру в очереди на прием к стоматологу в одной из столичных больниц.
Уточняется, что администрация поликлиники, в которой якобы видели исполнительницу, отказалась подтвердить визит певицы из-за врачебной тайны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru