СМИ: Снимок с Земфирой в России оказался фейком

Фотография, которая якобы подтверждает пребывания Земфиры (признана в РФ иноагентом) в Москве, оказалась фейковой, сообщает издание «Страсти».

Земфира обжаловала отказ снятия с нее статуса иноагента

По данным СМИ, обсуждаемое фото было сделано в 2018 году корреспондентом «Экспресс газеты». На нем артистка запечатлена на фоне подъезда, недалеко от ее дома.

Ранее сообщалось, что очевидцы видели Земфиру в очереди на прием к стоматологу в одной из столичных больниц.

Уточняется, что администрация поликлиники, в которой якобы видели исполнительницу, отказалась подтвердить визит певицы из-за врачебной тайны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИноагентыЗемфира

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