СМИ: Снег и град внезапно выпали в Казани
30 июля 202418:59
Град и снег неожиданно выпали в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал «Двач» со ссылкой на фото- и видеоматериалы, снятые местными жителями.
На фотографиях и видеозаписях видны ледяные частицы размером с крупные ягоды, а снег покрыл траву плотным слоем. Также в столице Татарстана прошел сильный дождь.
Ранее около 20 тысяч абонентов остались без света в Новгородской области из-за сильного дождя с грозой и порывистым ветром, доходящим до шквала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru