СМИ: Снег и град внезапно выпали в Казани

На фотографиях и видеозаписях видны ледяные частицы размером с крупные ягоды, а снег покрыл траву плотным слоем. Также в столице Татарстана прошел сильный дождь.

Ранее около 20 тысяч абонентов остались без света в Новгородской области из-за сильного дождя с грозой и порывистым ветром, доходящим до шквала.

