СМИ: Снег и град внезапно выпали в Казани

Град и снег неожиданно выпали в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал «Двач» со ссылкой на фото- и видеоматериалы, снятые местными жителями.

Огромный смерч приближается к Сочи

На фотографиях и видеозаписях видны ледяные частицы размером с крупные ягоды, а снег покрыл траву плотным слоем. Также в столице Татарстана прошел сильный дождь.

Ранее около 20 тысяч абонентов остались без света в Новгородской области из-за сильного дождя с грозой и порывистым ветром, доходящим до шквала.

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ФОТО: соцсети
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