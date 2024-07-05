До 20 тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за непогоды

Около 20 тысяч абонентов остались без света в Новгородской области из-за сильного дождя с грозой и порывистым ветром, доходящим до шквала. Такие данные обнародованы региональным главком МЧС.

По данным ведомства, в трех районах после ударов молнии загорелись два жилых дома, а также нежилое строение. Электроснабжение нарушено в 17 муниципальных образованиях, в зоне отключения расположено около 400 населенных пунктов.

Минувшей ночью активный атмосферный фронт прошел через западные и южные районы Новгородской области. Выпало до трети месячной нормы осадков. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в европейской части России. Грозы, град и ветер до 27 метров в секунду ожидаются, в частности, в Москве до 2-3 часов ночи.

