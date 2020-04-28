СМИ: Смартфоны в России могут начать регистрировать по IMEI

В России могут ввести обязательную регистрацию всех смартфонов по заводскому номеру (IMEI). Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что нововведение должно вступить в силу с 2021 года.

Источник подчеркивает, что регистрация уже используемых на территории России устройств будет бесплатной, оплатить эту услугу обяжут владельцев новых мобильных телефонов: цену и порядок оплаты установит правительство РФ. Известно, что регистрацией устройств будут заниматься импортеры. Также пройти этот процесс должны будут россияне, которые ввезут новый гаджет из-за границы. При этом телефоны, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под это требование.

Как отмечает «Коммерсантъ», гаджет, который не будет зарегистрирован или номер которого совпадет с другим устройством, может быть заблокирован мобильным оператором. Авторы законопроекта уверены, что поможет бороться с кражами непрямыми поставками телефонных аппаратов.

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Ранее НСН писала, что РЖД проинформировало о новых правилах покупки билетов, теперь пассажиры должны будут указывать свои контактные данные в том числе, номер телефона.

Нововведение вступило в силу с 23 апреля. Согласно новым правилам, покупая билет нужно будет указать свой номер мобильного телефона или адрес электронный почты. На указанный телефон или почту будут приходить уведомления о возможных изменениях в расписании движения поезда.

Услуга предоставляется бесплатно. Также в РЖД отметили, что не будут использовать контакты пассажиров для рекламных рассылок. Ранее контакты при покупке билетов можно было указывать по желанию.

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ФОТО: pxhere.com
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