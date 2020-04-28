СМИ: Смартфоны в России могут начать регистрировать по IMEI

В России могут ввести обязательную регистрацию всех смартфонов по заводскому номеру (IMEI). Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что нововведение должно вступить в силу с 2021 года.

Источник подчеркивает, что регистрация уже используемых на территории России устройств будет бесплатной, оплатить эту услугу обяжут владельцев новых мобильных телефонов: цену и порядок оплаты установит правительство РФ. Известно, что регистрацией устройств будут заниматься импортеры. Также пройти этот процесс должны будут россияне, которые ввезут новый гаджет из-за границы. При этом телефоны, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под это требование.

Как отмечает «Коммерсантъ», гаджет, который не будет зарегистрирован или номер которого совпадет с другим устройством, может быть заблокирован мобильным оператором. Авторы законопроекта уверены, что поможет бороться с кражами непрямыми поставками телефонных аппаратов.