Песков рассказал о «специальном» телефоне Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал том, как работает телефон специальной связи главы государства Владимира Путина. В интервью каналу «Россия 1» представитель Кремля заявил, что российскому лидеру достаточно нажать одну кнопку, чтобы вызвать того или иного чиновника. В их числе «руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».

Напомним, на этой неделе Владимир Путин провёл несколько бесед с губернаторами различных регионов в режиме видеоконференции. В ходе беседы российский лидер вызывал на связь представителей правительства, чтобы задать уточняющие вопросы или дать поручения.