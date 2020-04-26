Песков рассказал о «специальном» телефоне Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал том, как работает телефон специальной связи главы государства Владимира Путина. В интервью каналу «Россия 1» представитель Кремля заявил, что российскому лидеру достаточно нажать одну кнопку, чтобы вызвать того или иного чиновника. В их числе «руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».
Напомним, на этой неделе Владимир Путин провёл несколько бесед с губернаторами различных регионов в режиме видеоконференции. В ходе беседы российский лидер вызывал на связь представителей правительства, чтобы задать уточняющие вопросы или дать поручения.
Ранее НСН писала, что Дмитрий Песков пошутил в ответ на распространенную в СМИ информацию о специальном мобильном телефоне Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, журналисты спросили представителя Кремля о том, соответствует ли действительности информация о «толстом» мобильном телефоне президента РФ, который он якобы использует вне рабочего кабинета.
Песков ответил, что телефон «не очень и толстый».
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