Песков рассказал о «специальном» телефоне Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал том, как работает телефон специальной связи главы государства Владимира Путина. В интервью каналу «Россия 1» представитель Кремля заявил, что российскому лидеру достаточно нажать одну кнопку, чтобы вызвать того или иного чиновника. В их числе «руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».

Напомним, на этой неделе Владимир Путин провёл несколько бесед с губернаторами различных регионов в режиме видеоконференции. В ходе беседы российский лидер вызывал на связь представителей правительства, чтобы задать уточняющие вопросы или дать поручения.

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Ранее НСН писала, что Дмитрий Песков пошутил в ответ на распространенную в СМИ информацию о специальном мобильном телефоне Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, журналисты спросили представителя Кремля о том, соответствует ли действительности информация о «толстом» мобильном телефоне президента РФ, который он якобы использует вне рабочего кабинета.

Песков ответил, что телефон «не очень и толстый».


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир Путин
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