СМИ: Следственный комитет проверит контракт на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов

Отмечается, что проверка начата в одном из отделов управления по Центральному административному округу по факту мошенничества в особо крупном размере.

По данным правоохранителей, в апреле 2021 года ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России» и ООО «Лан-Проект» заключили госконтракт, компания обязалась в сентябре того же года поставить заказчику технические устройства. Однако выяснилось, что заказ не соответствует описанным в контракте техусловиям. При этом поставка была оплачена полностью, МВД был причинен ущерб в размере 25,8 млн рублей.

Согласно данным портала госзакупок, всего было куплено 17 комплектов двух типов. Из-за просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщику начислили неустойку в 134 тысячи рублей.

