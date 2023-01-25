СМИ: Следственный комитет проверит контракт на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов
Управление Следственного комитета РФ по Москве проверяет обстоятельства заключения государственного контракта на 25,8 млн рублей на поставку аппаратно-программных комплексов для съема, исследования и анализа данных мобильных устройств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что проверка начата в одном из отделов управления по Центральному административному округу по факту мошенничества в особо крупном размере.
По данным правоохранителей, в апреле 2021 года ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России» и ООО «Лан-Проект» заключили госконтракт, компания обязалась в сентябре того же года поставить заказчику технические устройства. Однако выяснилось, что заказ не соответствует описанным в контракте техусловиям. При этом поставка была оплачена полностью, МВД был причинен ущерб в размере 25,8 млн рублей.
Согласно данным портала госзакупок, всего было куплено 17 комплектов двух типов. Из-за просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщику начислили неустойку в 134 тысячи рублей.
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