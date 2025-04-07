В Кузбассе перевернулась аэролодка с людьми, трое пассажиров пропали
Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Кемеровской области, пропали три человека. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел в Новокузнецком муниципальном округе области.
«Двое из находившихся на борту самостоятельно добрались до берега, судьба оставшихся троих на данный момент неизвестна», - говорится в сообщении МЧС.
По данным главного управления МВД региона, в районе реки Чумыш перевернулась аэролодка с мужчинами 32-48 лет. Судно вышло на открытую воду несмотря на то, что период навигации еще не стартовал. Полиция и спасатели проводят поисковые мероприятия и обследуют берег, ситуацию осложняют подъем воды, ледоход и гористая местность.
Ранее в Рузском округе Подмосковья резиновая лодка с отдыхающими перевернулась в Озернинском водохранилище, были спасены трое мужчин, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru