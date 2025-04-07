Биткоин упал ниже $75 тысяч впервые с 7 ноября

Стоимость биткоина упала ниже $75 тысяч, следует из данных площадки Binance.

Криптовалюта подешевела до такого уровня впервые с 7 ноября прошлого года.

По данным площадки, в 09:46 мск цена биткоина достигла отметки $74,88 тысячи. Позже криптовалюта укрепилась до $75,092 тысячи.

Между тем в США президент страны Дональд Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина. В него войдет криптовалюта, уже имеющаяся у государства, пишет RT.

