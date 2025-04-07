В Ярославле умер лидер молодежной политики Цветков
Заместитель министра туризма Ярославской области Максим Цветков умер в Ярославле. Об этом сообщает MK.ru.
По данным издания, Цветков стоял у истоков организации молодежной политики города, а в последние годы занимался развитием туристических программ. Причиной смерти чиновника называют сердечный приступ.
О кончине Цветкова также сообщила зампредседателя правительства Ярославской области Вера Даргель.
«Добрый, отзывчивый, готовый обнять весь мир... Для многих он был наставником в молодёжной политике, старшим товарищем. Всегда надежный и всегда для других», - написала чиновница в Тelegram-канале.
Максим Цветков с 2005 года работал в Управлении по молодежной политике мэрии Ярославля, впоследствии он возглавил ведомство, позже руководил региональным агентством по делам молодежи и занимал пост замглавы Минтуризма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru