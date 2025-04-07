Миллионный канал «ВЧК-ОГПУ» удален из Telegram
Канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) с более чем одним миллионом подписчиков удален из Telegram по требованию российских властей. Об этом сообщил коллектив канала на резервном аккаунте.
Telegram-канал стал недоступен сегодня ночью.
Администрация Telegram-канала пожаловалась, что мессенджер удалил ресурс без предупреждения, а «освободившиеся ссылки сразу оказались в руках лиц, связанных с российскими властями».
Ранее, летом 2024 года, Минюст России включил канал в реестр иноагентов.
По информации коллектива, с декабря 2024-го российские власти требовали через суд удалить канал из мессенджера Telegram в связи с тем, что в канале публиковалась информация, направленная на «дестабилизацию общественно-политической обстановки и дискредитирующей органы госвласти РФ и ВС РФ».
Ранее платформа Roblox удалила видеоигры с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru