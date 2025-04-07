Миллионный канал «ВЧК-ОГПУ» удален из Telegram

Канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) с более чем одним миллионом подписчиков удален из Telegram по требованию российских властей. Об этом сообщил коллектив канала на резервном аккаунте.

Telegram-канал стал недоступен сегодня ночью.

Администрация Telegram-канала пожаловалась, что мессенджер удалил ресурс без предупреждения, а «освободившиеся ссылки сразу оказались в руках лиц, связанных с российскими властями».

Ранее, летом 2024 года, Минюст России включил канал в реестр иноагентов.