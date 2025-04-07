Президент Узбекистана приедет на празднование Дня Победы в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будет участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь политика Шерзод Асадов.

«Президент... примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве», - отметил Асадов.

Пресс-секретарь уточнил, что этот вопрос рассмотрели в ходе встречи Шавката Мирзиеева с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Ранее стало известно, что лидер Киргизии Садыр Жапаров примет участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в российской столице, пишет RT.

