Президент Узбекистана приедет на празднование Дня Победы в Москве
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будет участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь политика Шерзод Асадов.
«Президент... примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве», - отметил Асадов.
Пресс-секретарь уточнил, что этот вопрос рассмотрели в ходе встречи Шавката Мирзиеева с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Ранее стало известно, что лидер Киргизии Садыр Жапаров примет участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в российской столице, пишет RT.
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