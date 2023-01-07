Бывший замглавы Минэнерго получил взятку в 227 млн рублей за помощь при заключении госконтрактов

Экс-заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов получил взятку в 227 млн рублей за содействие при заключении госконтрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 млн рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов», — отметил собеседник агентства.

По данным правоохранителей, в схеме применялись счета в зарубежных банках.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что ведомство совместно с ФСБ, Росфинмониторингом и федеральным казначейством установило факт получения взятки бывшим замминистра энергетики. Кто причастен к коррупционным действиям, не уточнялось. СМИ отмечали, что речь идет о Тихонове, который в 2020 году был арестован по делу о хищении.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Минэнерго РФВзяткиЧиновники
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