«Minecraft в кино» показал лучшие сборы в прокате среди экранизаций видеоигр
Фильм «Minecraft в кино» в первые выходные мирового проката заработал 301 миллион долларов, сообщает The Hollywood Reporter.
Уточняется, что на сборы в США пришлось 157 миллионов долларов, что сделало картину лучшим стартом среди прочих экранизаций видеоигр. К примеру, сборы «Братьев Супер Марио в кино» по итогу трех первых дней проката в США составили 146,4 млн.
Сборы проекта с Джеком Блэком, Джейсоном Момоа и Эммой Майерс превысили ожидания индустрии и ободряюще повлияли на студии и кинотеатры на фоне провала экранизации «Белоснежки» от Disney.
Ранее сообщалось, что киностудия Disney заморозила все работы, связанные со съемкой фильма «Рапунцель: Запутанная история» на фоне провала «Белоснежки» в прокате, напоминает «Радиоточка НСН».
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