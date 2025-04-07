«Minecraft в кино» показал лучшие сборы в прокате среди экранизаций видеоигр

Уточняется, что на сборы в США пришлось 157 миллионов долларов, что сделало картину лучшим стартом среди прочих экранизаций видеоигр. К примеру, сборы «Братьев Супер Марио в кино» по итогу трех первых дней проката в США составили 146,4 млн.

Сборы проекта с Джеком Блэком, Джейсоном Момоа и Эммой Майерс превысили ожидания индустрии и ободряюще повлияли на студии и кинотеатры на фоне провала экранизации «Белоснежки» от Disney.

Ранее сообщалось, что киностудия Disney заморозила все работы, связанные со съемкой фильма «Рапунцель: Запутанная история» на фоне провала «Белоснежки» в прокате, напоминает «Радиоточка НСН».

