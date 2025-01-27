СМИ: Следственная проверка подтвердила самоубиство баскетболиста Тиммы
27 января 202514:26
Бывший супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства указал, что версия о суициде подтвердилась в результате следственной проверки
«Какие-либо другие версии не подтвердились», - заключил источник.
Ранее латвийские судмедэксперты не исключили криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru