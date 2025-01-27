СМИ: Следственная проверка подтвердила самоубиство баскетболиста Тиммы

Бывший супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Певица Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой

Собеседник агентства указал, что версия о суициде подтвердилась в результате следственной проверки

«Какие-либо другие версии не подтвердились», - заключил источник.

Ранее латвийские судмедэксперты не исключили криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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