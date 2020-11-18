СМИ: Следователи не планируют задерживать бывшего губернатора Меня
Следователи не намерены задерживать аудитора Счётной Палаты РФ, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня и ходатайствовать об его аресте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.
Собеседник агентства заявил, что по итогам допроса следствие решило не задерживать Меня как обвиняемого. К бывшему губернатору применят не связанные с заключением под стражу меры.
Информация от источника пока не получила официального подтверждения.
Ранее стало известно о предъявлении Михаилу Меню обвинения в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Экс-губернатору может грозить до 10 лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru