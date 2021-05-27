СМИ: Силовики пришли в управление госимуществом Красноярского края

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в агентство по управлению госимуществом Красноярского края, сообщил источник РИА Новости.

К Либертарианской партии нагрянули с обысками

Собеседник издания утверждает, что силовики изымают и изучают документы. Причина обысков не уточняется. Правительство региона пока не прокомментировала инцидент.

Ранее стало известно, что в Красноярске проходит обыск у членов Либертарианской партии. Их обвиняют в перекрытии дорог на несанкционированной акции 23 января.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрасноярскОбыскиСиловики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры