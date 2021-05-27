СМИ: Силовики пришли в управление госимуществом Красноярского края
27 мая 202110:57
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в агентство по управлению госимуществом Красноярского края, сообщил источник РИА Новости.
Собеседник издания утверждает, что силовики изымают и изучают документы. Причина обысков не уточняется. Правительство региона пока не прокомментировала инцидент.
Ранее стало известно, что в Красноярске проходит обыск у членов Либертарианской партии. Их обвиняют в перекрытии дорог на несанкционированной акции 23 января.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru