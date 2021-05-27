СМИ: Силовики пришли в управление госимуществом Красноярского края

Москва разместила на Мосбирже первый в РФ субфедеральный выпуск «зеленых» облигаций Собянин представил новую концепцию библиотек Главархив Москвы публикует документы о нереализованных постройках СССР Бесплатный лекторий пройдет 2 июня в центре занятости «Моя карьера» Более 2,5 тысяч браков с иностранцами заключено в Москве с начала года