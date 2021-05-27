К Либертарианской партии нагрянули с обысками

В рамках дела о перекрытии дорог на несанкционированных акциях 23 января сотрудники полиции проводят обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Ранее фигурантом дела являлся только секретарь красноярского филиала Глеб Марьясов.

В Москве силовики пришли к члену федерального комитета ЛПР Игорю Ефремову и его бывшему пресс-секретарю Александру Гуду. В Красноярске проверяют квартиру Ильи Данильченко, пишет ФАН. Дополнительной информации об обыске в Санкт-Петербурге нет.

