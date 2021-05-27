К Либертарианской партии нагрянули с обысками
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря организации.
В рамках дела о перекрытии дорог на несанкционированных акциях 23 января сотрудники полиции проводят обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Ранее фигурантом дела являлся только секретарь красноярского филиала Глеб Марьясов.
В Москве силовики пришли к члену федерального комитета ЛПР Игорю Ефремову и его бывшему пресс-секретарю Александру Гуду. В Красноярске проверяют квартиру Ильи Данильченко, пишет ФАН. Дополнительной информации об обыске в Санкт-Петербурге нет.
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