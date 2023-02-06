СМИ: Шварценеггер сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе

По данным СМИ, пострадавшая резко свернула перед кинозвездой на полосу, по которой Шварценеггер следовал на своем внедорожнике. Актер не смог затормозить и сбил женщину.

Велосипедистку госпитализировали с травмами, пишет «Свободная пресса». Отмечается, что Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей и доставил его в веломагазин для ремонта.

Ранее Шварценеггер стал одним из героев игры Cyberpunk 2077 от польской студии CD PROJEKT RED, напоминает РИА ФАН.

