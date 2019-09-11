СМИ: Шумахер пришёл в сознание в парижской клинике

11 сентября14:19

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер находится в сознании в госпитале имени Жоржа Помпиду в Париже. Об этом в среду сообщила газета Le Parisien. Источник отмечает, что немецкий автогонщик «Формулы-1» находится в отделении кардиологии. При этом какой-то конкретной информации и состоянии здоровья Шумахера нет.

В минувший понедельник стало известно, что Шумахер был переведён в парижский госпиталь из Швейцарии. Лечением легендарного гонщика занимается 69-летний профессор Филипп Менаше. Он является одним из разработчиков методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности. Помимо этого, он известен как специалист по лечению травм мозга, отмечает RT.

Экс-агент Шумахера призвал семью раскрыть сведения о состоянии здоровья гонщика

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзные травмы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле: речь идёт о черепно-мозговой травме с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, а также кровоизлиянии. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

Ранее НСН писала, что специалисты и родные легендарного гонщика, для того, чтобы восстановить память Шумахера, используют все, что ему в прошлом было хорошо знакомо. В ход идут, например, звуки дроссельных двигателей «Формулы 1» или прогулка по вилле на Golf 5.

По словам супруги 49-летнего спортсмена Коринны, когда он находится в своем инвалидном кресле и смотрит на горы и озеро, он начинает плакать. Именно эти слезы заставляют женщину верить, что Шумахер выздоровеет.

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ФОТО: РИА Новости
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