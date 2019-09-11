СМИ: Шумахер пришёл в сознание в парижской клинике

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзные травмы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле: речь идёт о черепно-мозговой травме с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, а также кровоизлиянии. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

Ранее НСН писала, что специалисты и родные легендарного гонщика, для того, чтобы восстановить память Шумахера, используют все, что ему в прошлом было хорошо знакомо. В ход идут, например, звуки дроссельных двигателей «Формулы 1» или прогулка по вилле на Golf 5.

По словам супруги 49-летнего спортсмена Коринны, когда он находится в своем инвалидном кресле и смотрит на горы и озеро, он начинает плакать. Именно эти слезы заставляют женщину верить, что Шумахер выздоровеет.

