СМИ: Шумахер пришёл в сознание в парижской клинике
Легендарный гонщик Михаэль Шумахер находится в сознании в госпитале имени Жоржа Помпиду в Париже. Об этом в среду сообщила газета Le Parisien. Источник отмечает, что немецкий автогонщик «Формулы-1» находится в отделении кардиологии. При этом какой-то конкретной информации и состоянии здоровья Шумахера нет.
В минувший понедельник стало известно, что Шумахер был переведён в парижский госпиталь из Швейцарии. Лечением легендарного гонщика занимается 69-летний профессор Филипп Менаше. Он является одним из разработчиков методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности. Помимо этого, он известен как специалист по лечению травм мозга, отмечает RT.
Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзные травмы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле: речь идёт о черепно-мозговой травме с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, а также кровоизлиянии. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.
Ранее НСН писала, что специалисты и родные легендарного гонщика, для того, чтобы восстановить память Шумахера, используют все, что ему в прошлом было хорошо знакомо. В ход идут, например, звуки дроссельных двигателей «Формулы 1» или прогулка по вилле на Golf 5.
По словам супруги 49-летнего спортсмена Коринны, когда он находится в своем инвалидном кресле и смотрит на горы и озеро, он начинает плакать. Именно эти слезы заставляют женщину верить, что Шумахер выздоровеет.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ: Шумахер пришёл в сознание в парижской клинике
- На военных складах Минобороны Украины прогремели взрывы
- Захарова призвала Болтона и The Wall Street Journal извиниться перед Россией
- Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании
- В УФСИН рассказали, почему в заброшенной башне «Бутырки» содержались заключенные