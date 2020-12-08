СМИ: Шестеро добровольцев скончались во время испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
Шесть добровольцев скончались во время клинических исследований немецко-американской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американское управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).
По данным FDA, за отчётный период испытаний препарата от Pfizer и BioNTech умерли два человека из вакцинируемой группы, а также четыре участника исследований из группы плацебо.
Один из вакцинированных скончался через три дня после введения первой дозы препарата. Отмечается, что мужчина страдал от ожирения и атеросклероза. Другой участник испытаний перенёс остановку сердца через 60 дней после получения второго компонента вакцины и умер спустя три дня.
Среди добровольцев из группы плацебо два человека скончались от инсульта и инфаркта, причины смерти ещё двоих испытуемых уточняются.
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